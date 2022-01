O que significa um ponto de interrogação no Dock do Mac?

Se você usa o Mac como seu computador pessoal ou do trabalho, já deve conhecer os elementos mais básicos da interface do macOS, como o seu Dock.

Nele, você pode colocar os seus aplicativos mais usados diariamente, além de poder abrir rapidamente uma pasta contendo todos os downloads feitos, o Lixo e, é claro, o Finder.

Possivelmente, ao decorrer do seu uso com o Mac, você já deve ter se deparado com um ícone de um aplicativo no Dock junto a um ponto de interrogação. Pois se você também ficou sem entender o que isso significa, nós explicamos! 😛

Na verdade, a explicação é muito simples: esse ponto de interrogação aparece em um app inserido no Dock quando você apagar o aplicativo do seu computador.

Por isso, caso ele tenha sido colocado no Dock, mas você tenha deletado-o da máquina, será necessário remover esse ícone manualmente para que ele desapareça também. Para isso, basta clicar e arrastar o ícone para fora do Dock até que a palavra “Remover” apareça.

Prontinho, o seu Dock estará livre de qualquer ícone estranho! E claro, caso você mude de ideia e queira baixar o aplicativo normalmente, basta dar uma passadinha na Mac App Store ou no site do desenvolvedor.