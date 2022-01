WhatsApp inicia testes da migração de chats do Android pro iOS

Como publicamos em meados do ano passado, o WhatsApp passou a trabalhar em uma solução oficial para que usuários exportem as conversas do app para celulares com um sistema operacional diferente — mais especificamente, do Android para o iOS e vice-versa.

Desde que o anúncio foi feito pela Meta (na época, Facebook), donos de novos celulares da Samsung já ganharam a possibilidade de importar conversas a partir de um iPhone; logo, outros fabricantes (como o Google) também adicionaram suporte à migração.

Acontece que, até agora, o recurso é uma via de mão única, de modo que só possível transferir conversas do sistema operacional da Apple para o do Google — limitação que está próxima de chegar ao fim, já que donos de novos iPhones também poderão importar chats de um smartphone Android.

Recentemente, o site WABetaInfo descobriu na versão beta do WhatsApp para Android a possibilidade de migrar chats para o iOS, mas esse detalhe ainda não havia sido encontrado no app para os celulares da Maçã. Isso até a mais nova versão do software ( 2.22.2.74 ), lançada para testadores através do TestFlight.

O site mostrou duas capturas de tela do recurso funcionando no iOS, sendo que na primeira delas o usuário deve conceder permissão para que a importação se inicie e a segunda mostra o recurso já em funcionamento, com uma recomendação para que o iPhone permaneça desbloqueado e o app, aberto.

Detalhes sobre quando o recurso será liberado oficialmente ainda não foram divulgados, mas só o fato de ele ter aparecido na versão beta do WhatsApp já é um ótimo indício, não acham? 😜