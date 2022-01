Wi-Fi 7 começa a ser testado com velocidades de até 46Gbps

O Wi-Fi 6E mal teve tempo de se tornar o padrão majoritário de conectividade no mercado, mas algumas companhias já começaram a trabalhar no futuro Wi-Fi 7 — também conhecido como IEEE 802.11be.

Publicidade

Embora ainda esteja em uma fase muito inicial de seu desenvolvimento, a nova geração do protocolo de conectividade sem fio já promete entregar velocidades de até 46Gbps, de acordo com a Wi-Fi Alliance — em contraste com os atuais 9,6Gbps do Wi-Fi 6. Para tal, espera-se que o novo protocolo utilize de canais na faixa dos 320MHz, além de contar com modulação de amplitude de quadratura (QAM) 4K e unidades de recurso de multiusuário (MRU) para evitar possíveis interferências.

Ontem, a MediaTek afirmou ter conduzido a primeira demonstração ao vivo da nova tecnologia, vista apenas por clientes e parceiros da empresa. Durante o evento, a marca conduziu dois testes que buscavam ilustrar não só a rapidez do Wi-Fi 7 em relação aos seus antecessores mas, também, a baixa latência do protocolo. Segundo a companhia, o a nova versão conseguiu atingir velocidades até 2,4x maiores dos que as obtidas pelos protocolos Wi-Fi 6 e 6E nas frequências de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz com o mesmo número de antenas.

Alan Hsu, vice-presidente e gerente de conectividade inteligente da MediaTek, afirmou que o Wi-Fi 7 “fornecerá conectividade perfeita para tudo, desde aplicativos multijogador de realidade aumentada/virtual, jogos na nuvem e chamadas com streaming de 4K a 8K e muito mais”.

Publicidade

Além disso, o executivo disse acreditar que o protocolo será o primeiro capaz de substituir por completo conexões cabeadas (Ethernet) em aplicações que demandam uma alta largura de banda.

A fabricante taiwanesa aproveitou a ocasião para anunciar que planeja lançar seus primeiros produtos com suporte ao Wi-Fi 7 já em 2023, colocando-se, ainda, como uma das pioneiras no desenvolvimento da tecnologia. No entanto, é esperado que protocolo comece a se popularizar apenas a partir de 2024.

via TNW, Ars Technica