Alguns iPhones 13 estão travando ou reiniciando após tela rosa

Não bastasse a série de problemas já vistos com os iPhones 13 [1, 2, 3], alguns proprietários desses modelos têm enfrentado uma outra questão. De acordo com relatos no fórum do suporte da Maçã e no Reddit, seus aparelhos mostram uma tela rosa/roxa e reiniciam ou ficam travados nessa tela.

Felizmente, isso não parece ser um problema generalizado, mas há um número considerável de reclamações sobre a situação. No Twitter, por exemplo, um usuário na China também relatou o problema.

Alguns relatos dão mais contexto sobre o que acontece:

Estou usando um iPhone 13 Pro há dois dias e minha tela fica rosa por alguns segundos e depois reinicia. Isso acontece o tempo todo, então não posso usar meu iPhone. Por quê?

Acontece quando eu jogo um determinado jogo, eu acho (Beisebol 9). Eu não jogo nem por muito tempo, de repente a tela congela, fica toda rosa, depois desliga e eu tenho que reiniciar [o iPhone] novamente. Isso é um problema do jogo não estar atualizado com o iOS 15 ou é algo sério com o meu telefone? Já aconteceu algumas vezes e estou preocupado.

(Nota: isso não aconteceu com meu antigo iPhone XS, eu poderia jogar Beisebol 9 por horas com esse telefone.)

Estou com um problema no meu iPhone 13 Pro. Todos os dias meu iPhone desliga, então uma tela roxa aparece por cerca de um segundo, então ele desliga e reinicia após alguns segundos. Então tudo funciona novamente. Tenho isso várias vezes ao dia. A internet diz que isso é um problema com o iPhone 13 (Pro/Pro Max). O que posso fazer contra isso? Meu iPhone está quebrado? Eu deveria estar preocupado?

Não se sabe exatamente o que estaria causando o problema, mas usuários relatam diferentes abordagens para tentar solucioná-lo — nenhuma definitiva, porém. Em um dos casos, um consumidor teve seu dispositivo substituído após levá-lo a uma assistência.

Se algo semelhante estiver acontecendo com seu aparelho, portanto, talvez seja melhor procurar um Centro de Serviço Autorizado Apple ou esperar uma declaração oficial da empresa.

via Gizmochina