Apple amplia parceria com Skydance para produzir filmes de ação

A Apple vem firmando importantes parcerias para a produção de séries e filmes originais que são lançados na sua plataforma de streaming, o Apple TV+. Em meio a anúncios de novos acordos, o serviço da Maçã também vem ampliando alguns já existentes.

Publicidade

É o caso da parceria com a Skydance, que começou no início do ano passado com um acordo plurianual para a produção de séries de TV e filmes de animação, e que acaba de ser ampliado.

Agora, a produtora de David Ellison também ficará responsável por desenvolver e produzir para o Apple Original Films uma lista anual de filmes de ação live-action, de acordo com informações divulgadas pelo Deadline.

A Skydance, para quem não sabe, se consolidou no mercado como parceira de estúdios cinematográficos tradicionais, como o Paramount Pictures, sendo responsável pela produção de franquias de sucesso como a saga “Missão: Impossível” e “A Guerra do Amanhã”.

Publicidade

De acordo com a Variety, o novo acordo da Skydance com a Apple representa uma mudança de poder no cenário do entretenimento no que se refere a empresas de mídia, que estão cada vez mais partindo de companhias tradicionais para gigantes do streaming.

Parceria de sucesso

Até aqui, a parceria já existente entre elas rendeu bons frutos, como é o caso da série “Fundação” (renovada para uma segunda temporada) e do curta-metragem “Blush”.

O novo acordo reforçará em cheio o arsenal de filmes do serviço de streaming da Maçã, que já conta com fortes candidatos ao Oscar como “CODA” e “A Tragédia de Macbeth”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.