Apple TV+: 2ª temporada de “Central Park” continuará em 4/3

A Apple confirmou hoje a continuação da segunda temporada da sua aclamada série musical “Central Park”, marcada para estrear no Apple TV+ no dia 4 de março.

A segunda metade da temporada contará com oito episódios no total, sendo que os três primeiros estarão disponíveis no Apple TV+ na data mencionada. A partir daí, novos episódios serão disponibilizados semanalmente, às sextas-feiras.

À medida que a segunda temporada de “Central Park” se desenrola com oito novos episódios, a família Treman continua morando e cuidando do parque mais famoso do mundo. Molly lida com os desafios e tribulações da adolescência, Cole é desafiado por um momento verdadeiramente embaraçoso na escola, Paige continua a perseguir a história de corrupção do prefeito, e Owen faz malabarismos administrando o parque, sua equipe e sua família com um sorriso no rosto. Enquanto isso, Bitsy está cada vez mais do seu objetivo sinistro de reivindicar o Central Park como seu; com Helen ao seu lado, cogitando eternamente se entrou para o testamento de Bitsy. A cada passo, somos guiados pelo nosso simpático e atrapalhado narrador violinista, Birdie.

Além disso, a Apple também divulgou um novo trailer que mostra um pouco do que está por vir nos novos episódios. Nele, Josh Gad e Rory O’Malley embarcam um número musical contagiante intitulado “You are the Music”, escrito por Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, o qual também conta a participação de Tituss Burgess e Emmy Raver-Lampman.

Confira:

“Central Park” é escrito e produzido por Loren Bouchard, ao lado de Josh Gad e Nora Smith. Steven Davis e Kelvin Yu também trabalham como produtores executivos. Tanto a primeira temporada quanto a primeira metade da segunda já estão disponíveis no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.