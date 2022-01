Apple TV+ e HBO Max crescem nos EUA; Netflix e Prime Video caem

Pouco mais de dois anos após o seu début, o Apple TV+ ainda está longe de conquistar a primazia do universo do streaming — e, francamente, num universo dominado por titãs como a Netflix e o Amazon Prime Video, é improvável que a Maçã sequer chegue ao topo da montanha algum dia. Por outro lado, parece que a maré está começando a virar para o lado de Cupertino.

O JustWatch, serviço que indica onde estão disponíveis determinados conteúdos que você queira assistir, divulgou recentemente seus Streaming Charts referentes ao ano de 2021 — mais precisamente ao quarto trimestre do ano que passou. Os dados são estimados e exclusivos dos Estados Unidos, mas já servem para nos dar uma ideia de como anda o cenário no mundo do streaming e dos conteúdos originais.

Sem surpresas, a Netflix ainda é a líder de mercado, com uma fatia estimada em 25%. O Prime Video, da Amazon, tem 19%, enquanto Disney+ e Hulu (ambos pertencentes à Disney, vale notar) têm 13% cada. A HBO Max vem em seguida, com 12%, enquanto o Apple TV+ continua na parte de trás do pelotão, com 5%. O Paramount+ tem 3%, enquanto outros serviços correspondem a um décimo do universo.

Os números acima, entretanto, não contam a história toda. O JustWatch divulgou também a progressão das fatias de mercado estimadas dos serviços de streaming nos EUA ao longo de 2021:

Como é possível notar, os dois líderes do segmento (Netflix e Prime Video) estão em tendência de queda, enquanto Apple TV+, Paramount+ e (principalmente) HBO Max cresceram ao longo do ano passado. Disney+ e Hulu, por sua vez, parecem ter encontrado a estabilidade com o tipo de público a que mais servem.

A conclusão do JustWatch é que os gigantes do mundo do streaming estão começando a perder terreno para os serviços emergentes, como o da Apple, e o segmento está mais competitivo que nunca. Resta aguardar, agora, para sabermos se o pessoal de Cupertino terá bala na agulha para manter esse bom momento — os esforços, pelo visto, estão mais potentes que nunca.

