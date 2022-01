Apple TV+: novo comercial destaca estrelas do serviço

O Apple TV+ ganhou hoje um novo comercial bem-humorado, o qual dá destaque ao catálogo recheado de celebridades do serviço. Intitulado “Everyone but Jon Hamm” (algo como “Todos menos Jon Hamm”), o vídeo tem pouco mais de um minuto de duração e deverá ser exibido nos Estados Unidos durante as playoffs da National Football League (NFL) neste fim de semana.

Publicidade

Como o próprio título indica, o comercial é estrelado pelo ator Jon Hamm (“Além das Montanhas”), que aparece reclamando — enquanto navega pelo catálogo de filmes e séries do Apple TV+ — por ainda não ter ganhado um papel em uma produção do serviço.

Durante o vídeo, Hamm lista vários nomes de peso, como Samuel L. Jackson (“The Last Days of Ptolemy Gray”), Tom Holland (“Cherry”) e Billie Eilish (“The World’s A Little Blurry”), enquanto se perde pelas várias opções do Apple TV+. Em certo momento, o ator chega, até mesmo, a ligar para Tom Hanks, estrela de “Greyhound” e “Finch”, para pedir por um papel em sua próxima produção.

O que acharam do novo comercial?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.