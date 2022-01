Estreias do dia no Apple TV+: “Servant” e “A Rocha Encantada”

Hoje é sexta-feira, o que significa o quê? Que tem estreia no Apple TV+, é claro!

Para este dia 21 de janeiro, especificamente, são dois retornos — um para os crescidos, e outro para os pequenos. Vamos dar uma olhada?

3ª temporada de “Servant”

Uma das séries da leva inicial do Apple TV+ continua agora o seu caminho de sucesso: a partir de hoje, fãs de “Servant” poderão começar a assistir à terceira — e penúltima — temporada da produção.

Ainda sob produção do cineasta M. Night Shyamalan (“O Sexto Sentido”), “Servant” continuará explorando, neste terceiro ano, os mistérios do bebê Jericho e as relações cada vez mais difíceis entre o casal Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean (Toby Kebbell), a babá Leanne (Nell Tiger Free) e o irmão mais novo de Dorothy, Julian (Rupert Grint) — tudo isso, claro, enquanto eles precisam lidar com as forças malignas que adentraram suas vidas.

A Apple divulgou ontem um vídeo de first look da terceira temporada. Confiram abaixo:

Além do retorno do quarteto de protagonistas, a nova temporada da série terá também a chegada de Sunita Mani (“Mr. Robot”). Tony Basgallop, que é creditado como criador da série, retornará como roteirista principal desta nova leva de episódios.

A terceira temporada de “Servant” já está disponível no Apple TV+, com um episódio — os nove capítulos seguintes serão liberados semanalmente, como de costume.

“A Rocha Encantada: De Volta à Caverna”

A segunda estreia do dia é um prato cheio para os pequenos. Refiro-me a “A Rocha Encantada: De Volta à Caverna” (ou, no original, “Fraggle Rock: Back to the Rock”).

Um reboot da série original “Fraggle Rock” (que também pode ser assistida no Apple TV+), dos anos 1980, a nova produção representa mais uma parceria da Apple com a The Jim Henson Company, lendária produtora responsável pelos Muppets e outros personagens icônicos. Ritamarie Peruggi (“Yo Gabba Gabba!”) é responsável pela produção, que tem como showrunners Matt Fusfeld (“New Girl”) e Alex Cuthbertson (“Ben and Kate”).

Na nova série, crianças e adultos poderão revisitar personagens como Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober e novos amigos com veias musicais cada vez mais apuradas. Todos eles partem em aventuras hilárias e épicas sobre “a magia que acontece quando celebramos e nos importamos com nosso mundo interconectado”, como afirma a sinopse do Apple TV+.

Confiram um vídeo de first look da série, liberado esta semana:

Todos os 13 episódios da temporada de “A Rocha Encantada: De Volta à Caverna” já estão disponíveis no Apple TV+. Boa diversão!

