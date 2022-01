Instagram reduzirá alcance de posts com bullying e discurso de ódio

O Instagram, assim como qualquer rede que se respeite, tem ferramentas para denúncia, identificação e remoção de postagens que não sigam suas diretrizes.

Por exemplo: uma publicação que contenha conteúdo criminoso, como discurso de ódio ou assédio direcionado, ao ser denunciada, será levada a uma equipe de análise humana. Se os profissionais determinarem o desrespeito às regras, a postagem é apagada e o perfil responsável por ela pode ser suspenso ou mesmo banido, dependendo da recorrência e da gravidade da situação.

Há um problema, entretanto: se a publicação não é denunciada, a equipe de análise humana pode não entrar em ação, e o conteúdo pode permanecer na rede indefinidamente. Pois para combater esse problema, o Instagram anunciou que, a partir de agora, postagens que sejam “potencialmente prejudiciais” — isto é, que contenham indícios de bullying, discurso de ódio ou incitação à violência, mas não foram denunciadas — poderão terão seu alcance reduzido com a ajuda da inteligência artificial.

O Instagram já realiza essa prática com publicações que contenham desinformação ou venham de contas que compartilham fake news com frequência, mas agora expandirá a redução de alcance também aos conteúdos de dano potencial.

A inteligência artificial da rede analisará elementos da postagem para detectar esse potencial de dano — por exemplo, se uma legenda for similar a uma outra que desrespeitou as regras da rede anteriormente, a foto ou vídeo poderá ser marcada automaticamente como prejudicial. Isso vale tanto para posts no feed quanto nos Stories e Reels.

As medidas também servirão para a rede mostrar (ou ocultar) postagens no seu feed, com base no seu histórico de denúncias. O Instagram explica que, atualmente, posiciona os conteúdos do seu feed — posts de amigos, anúncios, recomendações — com base naquilo que você tem mais potencial de interagir. Agora, as denúncias que você fez anteriormente também entrarão neste cálculo.

Em outras palavras, se a inteligência artificial da rede detectar que você potencialmente denunciará um post com base no seu histórico (e nas características da publicação), ele aparecerá mais abaixo no seu feed, com alcance reduzido. Com isso, reduz-se a circulação de conteúdos que não exatamente desrespeitam as diretrizes da rede, mas podem ser considerados de mau gosto ou inaceitáveis por determinadas pessoas.

As novidades já estão valendo no Instagram. O que acharam?

via 9to5Mac