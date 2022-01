Na França, iPhones não virão mais com EarPods a partir de 24/1

Desde o começo de toda a polêmica envolvendo a remoção do carregador e dos fones de ouvido com fio da Apple (EarPods) das caixas de iPhones, os consumidores franceses foram um dos poucos que ainda tiveram o “privilégio” de receber os EarPods — tudo devido a uma lei local que obrigava a Apple a fornecê-los.

No entanto, como informamos em novembro passado, a aprovação de um projeto de lei para reduzir a pegada ambiental da tecnologia digital na França desobrigou a Maçã a continuar fornecendo o acessório — e isso de fato deixará de ocorrer a partir do próximo dia 24. As informações são do Consomac.

Num informe aos consumidores (imagem acima), a rede varejista Fnac alerta que seus fornecedores (obviamente, a lei não afetava somente a Apple) “não são mais obrigados a disponibilizar fones de ouvido/kits viva-voz com seus smartphones na França”.

Além do fim do fornecimento dos EarPods com iPhones a partir do dia 24/1, eles informam, ainda, que os dispositivo da Xiaomi já não vêm mais com os acessórios desde o dia 17/1 (segunda-feira passada).

Como muitos devem se lembrar, a decisão da Apple de remover os acessórios da caixa do iPhone trouxe inúmeras críticas — e ainda é motivo de dor de cabeça para a empresa. No Brasil, por exemplo, a companhia foi multada em R$10,5 milhões pelo Procon-SP e em R$10,3 milhões pelo Procon Fortaleza.

