Twitter: recurso “Amigos de Confiança” poderá se chamar “Flock”

Em julho do ano passado, o Twitter mostrou três recursos conceituais que visavam dar a usuários maior flexibilidade e controle sobre seus tweets e perfis. Um desses recursos tornava os tweets visíveis apenas para um grupo de pessoas — bem como o recurso “Amigos Próximos” (hoje chamado de “Pessoas Selecionadas”) do Instagram.

Na época, o Twitter chamou esse recurso de “Amigos de Confiança”; em breve, porém, ele poderá chegar aos usuários com um novo nome: “Flock”.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀



ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won’t be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS