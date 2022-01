Como adicionar um atalho à folha de compartilhamento [iPhone/iPad]

Você já ouviu falar no app Atalhos (Shortcuts)? Presente nos sistemas operacionais da Apple desde 2018, antes de ser adquirido pela Apple ele era conhecido como Workflow.

Com ele, você pode otimizar e automatizar as suas tarefas diárias, por exemplo. Por aqui mesmo, já demos algumas dicas de atalhos muito bacanas.

Para facilitar ainda mais o uso com esse aplicativo, a Apple permite que você possa adicionar os atalhos mais usados diretamente à folha de compartilhamento do iOS/iPadOS.

Veja só como é superfácil fazer isso: abra o app Atalhos no iPhone/iPad e toque no botão representado por três bolinhas (no canto superior direito dele).

Após o atalho ser aberto, toque no botão azul (na parte superior). Na aba “Detalhes”, marque a opção “Mostrar ao Compartilhar”.

Da próxima vez que for abrir algum app e tocar na folha de compartilhamento do sistema, o atalho passará a aparecer por lá. 😊

E você, usa algum atalho por aí?