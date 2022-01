Como criar uma nova lista no Lembretes [iPhone, iPad e Mac]

Dentre os vários aplicativos nativos do iOS/iPadOS, um que certamente acaba sendo uma mão na roda para os usuários é o Lembretes (Reminders). Com ele, você pode criar lembretes para certos dias, horários e localizações, além de organizá-los por etiquetas.

Você também pode separá-los por listas/categorias, como supermercado, faculdade ou trabalho. Assim, fica mais fácil encontrá-los e mantê-los devidamente agrupados por um assunto.

Nos próximos parágrafos, confira como fazer isso no iPhone/iPad e também no Mac!

Como criar uma lista no Lembretes do iPhone/iPad

Abra o Lembretes e, na tela inicial do app, toque em “Adicionar Lista” (no canto inferior direito). Dê um nome para ela, e escolha uma cor e um símbolo que melhor represente a categoria.

Além disso, também é possível transformá-la em uma lista inteligente, que organiza automaticamente os lembretes por etiqueta, data limite ou outras formas presentes nas suas listas.

Quando estiver satisfeito, toque em “OK” para salvá-la. Com a lista criada, basta tocar nela para adicionar os lembretes que desejar.

Para editá-la posteriormente, abra a lista, mantenha pressionado o dedo sobre o nome da lista ou toque no botão representado por três bolinhas (no canto superior direito) e selecione “Mostrar Informações da Lista”. Por lá, também é possível convertê-la em uma lista inteligente, caso queira.

Se quiser apagar uma lista, pressione e segure o dedo em cima da lista na tela geral do Lembretes e selecione “Apagar Lista”.

Opcionalmente, você pode chegar a essa mesma opção deslizado o dedo para a direita em cima do nome da lista e selecionando o ícone de lixeira ou ainda tocando no botão com três pontinhos dentro da lista e selecionando “Apagar Lista”.

Como criar uma lista no Lembretes do Mac

Com o Lembretes aberto, clique em “Adicionar Lista”, no canto inferior esquerdo. Se preferir, também é possível fazer a mesma coisa indo até Arquivo » Nova Lista, na barra de menus, ou ainda usando o atalho ⇧ ⌘ N .

Depois de inserir o nome, o ícone e a cor, clique em “OK”. Você também pode torná-la uma lista inteligente, se preferir.

Para apagar a lista, clique com o botão direito do mouse sobre o nome dela (na barra lateral) e selecione “Apagar”.

Assim ficou mais fácil se manter organizado no app, não é mesmo?! 😁