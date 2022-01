O que é e como desativar o Carregamento Otimizado [iPhone, Apple Watch, AirPods e Mac]

No iOS 13, a Apple introduziu um recurso voltado a diminuir a degradação da bateria do iPhone.

Chamado de Carregamento Otimizado, ele permite que o smartphone conheça a sua rotina de carregamento e faça ajustes/otimizações para expandir a vida útil do componente, reduzindo o tempo que eles fica totalmente carregados de forma ociosa.

Compatibilidade

Tal recurso hoje funciona não apenas em iPhones, mas também em Apple Watches, AirPods e Macs.

Como funciona

Funciona assim: quando o recurso é ativado, em determinadas situações, o aparelho demora mais para carregar depois que bateria chega a 80% de carga. O sistema usa aprendizado de máquina no dispositivo para aprender qual é a rotina que você segue todos os dias para carregá-lo.

Assim, o Carregamento Otimizado é ativado apenas quando o aparelho prevê que estará conectado a um carregador durante muito tempo. O objetivo do algoritmo é garantir que o dispositivo esteja totalmente carregado quando for desconectado.

O recuso foi desenvolvido para ser ativado apenas nos locais onde você passa muito tempo — por exemplo, na sua casa ou no trabalho. Ele não é ativado quando os hábitos de uso do dispositivo variam mais, como durante uma viagem. Por isso, alguns ajustes de localização devem estar habilitados para que o Carregamento Otimizado seja ativado. Nenhuma das informações de localização usadas para esse recurso é enviada à Apple, segundo a empresa.

O Carregamento Otimizado é ativado por padrão, mas caso você queria, pode desativar o recurso facilmente. Veja só como é fácil!

Como desativar o Carregamento Otimizado no iPhone

Abra os Ajustes e toque em Bateria » Saúde da Bateria. Depois, desmarque “Carregamento Otimizado”. Com isso, você terá duas opções: desativá-lo até o dia seguinte ou desligá-lo totalmente.

Há também outro jeito de desativá-lo temporariamente: quando uma notificação do recurso aparecer na tela de bloqueio, mantenha pressionado o dedo sobre a notificação e toque em “Carregar Agora”. Feito isso, o iPhone manterá o ritmo de carregamento “normal”.

Como desativar o Carregamento Otimizado nos AirPods

O Carregamento Otimizado dos AirPods está disponível nos AirPods (terceira geração) e nos AirPods Pro. Para desativá-lo, você precisa estar com um iPhone/iPad ou iPod touch.

Abra o estojo dos AirPods e mantenha-o próximo do dispositivo. Depois, vá em Ajustes » Bluetooth e toque no botão “i” ao lado dos AirPods. Por fim, desative “Carregamento otimizado da bateria”.

Como desativar o Carregamento Otimizado no Apple Watch

Pelo relógio, abra os Ajustes e vá em Bateria » Saúde da Bateria. Role até o fim da página usando a Digital Crown e desmarque “Carregamento Otimizado”. Feito isso, você poderá optar por desativá-lo até o dia seguinte ou completamente.

Como desativar o Carregamento Otimizado no Mac

No caso do macOS, abra as Preferências do Sistema e clique em “Bateria”. Em seguida, clique em “Bateria” na aba lateral e desmarque “Carregamento otimizado da bateria”. Por fim, escolha se deseja desativá-lo até o dia seguinte ou completamente.

Você costuma deixar esse modo sempre ativado por aí?