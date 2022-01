O que é e como usar o Time Machine [Mac]?

Se você usa um iPhone/iPad, muito provavelmente você faz (ou deveria fazer) um backup dos seus dados – seja através do iCloud ou por um Mac/PC.

Isso permite que você tenha a certeza de ter uma cópia dos seus dados pessoais (como fotos, senhas, aplicativos e outros dados pessoais).

No Mac, isso é igualmente recomendável. Pois essa é exatamente a proposta do Time Machine. Embutido no macOS há vários anos, ele permite que você guarde e possa recuperar, caso dê algum problema com o seu computador, todos os seus dados preciosos de um jeito superfácil e eficaz.

Nesse caso, você precisa usar, necessariamente, uma unidade de armazenamento externa (como um SSD ou um HDD externo tradicional mesmo).

Por padrão, logo quando você conecta um drive externo ao Mac e seleciona-o para usar o Time Machine como disco de backup, o sistema faz uma cópia de segurança de todos os seus dados de forma automática, de hora em hora e nas últimas 24 horas, além de backups diários do último mês e semanais de todos os meses anteriores.

Dessa forma, quando o disco de backup fica cheio, os dados mais antigos são apagados.

Como selecionar um disco para o Time Machine

Caso seja a primeira vez que você usa o Time Machine, conecte a unidade de armazenamento no Mac e abra as Preferências do Sistema. Clique em “Time Machine” e em “Selecionar Disco de Backup…”.

É importante frisar que o SSD ou o HDD externo precisa estar formatado. Caso ele esteja com algum conteúdo, clique em “Apagar” primeiro. Com isso, todos os dados armazenados anteriormente serão perdidos.

Como usar o Time Machine

Para um acesso mais rápido, você pode selecionar uma opção para manter o Time Machine na barra de menus e até mesmo criptografá-lo, caso prefira.

Normalmente, o primeiro backup é o mais devagar, mas os seguintes tendem a ser mais rápidos, já que o número de arquivos a serem armazenados na unidade de armazenamento externo é menor.

Ainda que o processo de backup seja automático daqui em diante (obviamente, quando o SSD/HDD está devidamente plugado ao Mac), você também pode “forçá-lo” manualmente. Para isso, selecione “Fazer Backup Agora” no ícone do Time Machine, na barra de menus do Mac.

Você já conhecia esse recurso do Mac? 👨‍💻