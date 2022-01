2º semestre terá recorde de novos produtos da Apple, diz Mark Gurman

Preparados para um segundo semestre lotado de novidades? Porque de acordo com Mark Gurman, um dos insiders mais certeiros da Apple, é exatamente isso que a empresa está tramando.

Publicidade

Na edição mais recente da sua newsletter Power On, publicada pela Bloomberg, Gurman afirmou que a segunda metade de 2022 verá a maior quantidade de lançamentos de produtos da Apple já registrada. Mas que produtos são esses, exatamente?

O repórter cita, da sua lista atual de fontes: a família do “iPhone 14”, com quatro novos aparelhos, um novo MacBook Pro de entrada, uma atualização do iMac (de 27 polegadas ou mais, presumimos), o novo Mac Pro, o novo MacBook Air, uma atualização para os AirPods Pro, três novos modelos de Apple Watches, um novo iPad de entrada e novos iPads Pro, também.

Sabe-se lá de quantos eventos a Apple precisará para apresentar essa avalanche de novidades. Ano passado, tivemos a expectativa de três keynotes no segundo semestre, mas apenas duas acabaram ocorrendo — com a quantidade de coisas a serem anunciadas neste fim de 2022, não é nada impossível que a Maçã organize, de fato, três eventos consecutivos, sejam virtuais ou presenciais.

iPhone SE no primeiro semestre

Na newsletter, Gurman reiterou ainda aquilo que todos nós já sabemos: antes do turbilhão de novidades do segundo semestre, a Apple realizará um evento na primeira metade de 2022, porém muito mais modesto — e a estrela do show deverá ser o novo iPhone SE, com mesmo design, novo processador e suporte ao 5G.

O repórter acredita que o evento trará ainda a especulada atualização dos iPads Air, também com mudanças majoritariamente internas (como a chegada do chip A15 Bionic), e possivelmente a chegada dos chips M1 Pro/Max a mais um Mac, como o Mac mini ou algum iMac. Essa parte ainda parece mais incerta, entretanto.

Publicidade

Outros anúncios deverão ficar para a segunda parte do ano, mesmo. A atualização dos iPads Pro, que poderia pintar já neste início de ano de acordo com o cronograma da Maçã, provavelmente ficará para algum dos eventos do segundo semestre — de acordo com Gurman, a razão seria a lista de novidades bem maior que nas gerações anteriores, com direito a um design retocado, carregamento sem fio e o provável chip “M2”.

Vamos aguardar, portanto — ao que parece, o ano será bastante recheado. 😀