Apple TV+: Dagmara Domińczyk entra pro elenco de “Hello Tomorrow!”

Anunciada em maio passado, a série do Apple TV+, “Hello Tomorrow!”, estrelada por Billy Crudup (“The Morning Show”), ainda não possui data de estreia. Mas isso não significa que não temos notícias sobre ela.

Segundo informações do Deadline, a atriz Dagmara Domińczyk, conhecida por sua atuação em “Sucession” (série da HBO Max), acaba de fechar um acordo para participar de “Hello Tomorrow!”.

Segundo a descrição do Deadline:

Domińczyk interpretará Elle, a viúva do homem mais rico de Vistaville, com um zelo voraz por negócios antiéticos e de alto lucro e uma parceira/rivalidade em potencial inquietante para Jack (Crudup) e o resto da equipe Brightside.

Como já comentamos, a série se passará numa época indefinida, e seguirá um grupo de caixeiros-viajantes que vendem temporadas de férias na lua. O protagonista, Jack, é um desses vendedores, cujo otimismo inspirador lhe ameaça “deixá-lo perdido no próprio sonho que o sustenta”.

Além de Crudup, a atriz Jacki Weaver também faz parte do elenco, junto a Hank Azaria (“Os Simpsons”), Haneefah Wood (“Truth Be Told”), Alison Pill (“Confissões de uma Adolescente em Crise”), Nick Podany (“As Meninas Superpoderosas”) e Dewshane Williams (“One Perfect Wedding”).

Na direção e roteiro temos Amit Bhalla e Lucas Jansen (“Bloodline”), os quais também atuarão como showrunners para os dez episódios da série.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

