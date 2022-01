Apple TV+ tem 5 indicações aos Art Directors Guild Awards

O Apple TV+ iniciou o ano com a corda toda e acaba de somar mais cinco nomeações a prêmios para algumas de suas principais produções. Agora, o serviço de streaming da Maçã já conta com mais de 30 indicações só em 2022!

Hoje, os Art Directors Guild Awards, premiação que contempla programas de TV, filmes, videoclipes, animações e comerciais, anunciou os indicados à sua 26ª edição, com a presença, é claro, de alguns dos populares títulos do Apple TV+ — além de outras produções envolvendo a Maçã.

Filmes e séries

Dentre os indicados deste ano, temos o designer de produção do filme “A Tragédia de Macbeth”, Stefan Dechant, que disputará o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Época:

Adam Stockhausen, “A Crônica Francesa”

Florencia Martin, “Licorice Pizza”

Tamara Deverell, “O Beco do Pesadelo”

Stefan Dechant, “A Tragédia de Macbeth”

Adam Stockhausen, “Amor, Sublime Amor”

Rory Cheyne, designer de produção do episódio “The Emperor’s Peace” — de “Fundação” (“Foundation”) —, foi indicado na categoria Melhor Série de Fantasia de Uma Hora:

Rory Cheyne, “The Emperor’s Peace” (“Fundação”)

Francesca di Mottola, “Dickhead”, “Seven Days”, “Wedding” (“The Great”)

Kasra Farahani, “Glorious Purpose” (“Loki”)

Alec Hammond, “Three Little Birds” (“Lost In Space”)

Andrew Laws, “A Grain of Truth” (“The Witcher”)

Os serviço de streaming da Apple recebeu não só uma, mas duas indicações ao mesmo tempo para a categoria Melhor Série com Episódios de Meia Hora. Entre as nomeações, estão os designers de produção de episódios das séries “Ted Lasso” e “Schmigadoon!”.

Jon Carlos: “Primm” (“Hacks”)

Curt Beech: “True Crime” (“Only Murders in the Building”)

Bo Welch: “Schmigadoon!” (“Schmigadoon!”)

Paul Cripps: “Carol of the Bells”, “Man City” e “Beard After Hours” (“Ted Lasso”)

Kate Bunch: “The Prisoner”, “The Cloak of Duplication” e “The Siren” (“What We Do in the Shadows”)

O designer de produção Nelson Coates foi indicado a três episódios de “The Morning Show” para a categoria Melhor Série Contemporânea de Uma Hora:

Elisabeth William: “Chicago” (“The Handmaid’s Tale”)

Nelson Coates: “My Least Favorite Year”, “It’s Like the Flu” e “A Private Person” (“The Morning Show”)

Chae Kyoung-sun: “Gganbu” (“Round 6”)

Stephen Carter: “The Disruption”, “Too Much Birthday” (“Sucession”)

Cary White: “No Kindness for the Coward” (“Yellowstone”)

Comerciais

Além das indicações para o Apple TV+, a Maçã faturou mais três nomeações para a categoria que premia os melhores comerciais do ano. Entre as indicações, estão dois comerciais do iPhone 13 Pro e um do Apple Music:

Donald Graham Burt: “Let’s Grab a Beer” (Anhauser-Busch Super Bowl LV)

Dylan Kahn: “Introducing iPhone 13 Pro” (Apple)

Chelsea Oliver: “Saving Simon | Shot on iPhone 13 Pro” (Apple)

François Audouy: “Billie Eilish – Happier Than Ever” (Apple Music)

Jeremy Reed: “Aria” (Gucci)

François Audouy: “Made to Change” (Neom)

O vencedores da 26ª edição dos Art Directors Guild Awards serão anunciados em Los Angeles, durante um uma transmissão ao vivo no dia 5 de março. A lista completa de indicados por ser conferida nessa reportagem do Deadline.

E aí, quais são seus palpites para os vencedores?

via AppleInsider