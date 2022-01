Como adicionar/alterar a localização de uma foto ou vídeo [iPhone, iPad e Mac]

Se você curte tirar bastante fotos e vídeos durante uma viagem com o seu iPhone, já deve ter percebido que, normalmente, o sistema capta as informações de localização e os insere nos metadados da arquivo.

Isso facilita bastante o processo de procura, por exemplo. Porém, caso essa informação não esteja aparecendo ou você simplesmente queira alterá-la, a Apple permite que isso seja feito de uma forma supersimples, como veremos a seguir!

Como adicionar/alterar a localização de uma foto ou vídeo no iPhone/iPad

Abra o Fotos (Photos) no iPhone/iPad e selecione a foto desejada que queira adicionar ou remover a localização.

Como adicionar uma localização em uma foto/vídeo

Caso deseje adicionar uma localização em uma foto, deslize o dedo para cima a partir de uma imagem (ou toque no “i”) e selecione “Adicionar uma localização…”.

Isso também pode ser feito tocando no botão de compartilhar (no canto inferior esquerdo) e selecionando “Ajustar a Localização”.

Insira a localização desejada e selecione-a. Com isso, a foto estará automaticamente inserida nesse local.

Como alterar a localização de uma foto/vídeo

Você também pode alterar a localização de qualquer foto ou vídeo presente no app Fotos. A primeira opção é a mesma do tutorial anterior: toque no botão de compartilhar (no canto inferior esquerdo) e selecione “Ajustar a Localização”.

Outra opção para fazer a mesma coisa é deslizando o dedo para cima a partir de uma foto e selecionando “Ajustar”, na área do mapa.

Como adicionar/alterar a localização de uma foto ou vídeo no Mac

Como adicionar uma localização em uma foto/vídeo

Abra o Fotos e selecione a foto ou vídeo desejado. Em seguida, vá até o “i” (na barra superior” e clique sobre a área “Atribua uma Localização”.

Como alterar a localização de uma foto/vídeo

Para alterar uma localização, o processo é o mesmo. Basta clicar na localização atual atribuída e começar a digitar a nova.

Caso queira reverter a localização para a original, clique em “Imagem”, na barra de menus do Mac e vá em Localização » Reverter para Localização Original.

