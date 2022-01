Como fazer um ajuste mais específico de brilho e volume no Mac

Além de oferecer alguns recursos muito bem explorados em comerciais, nas próprias apresentações e no seu site, a Apple acaba que “esconde” alguns truques bem bacanas em seus sistemas que podem facilitar a vida de usuários.

No caso do macOS, por exemplo, uma função permite que você controle de forma ainda mais precisa a intensidade do brilho da tela e o volume de áudio do seu computador.

Veja só como é fácil fazer isso por aí!

Pressione as teclas ⌥ ⇧ e, em seguida, use os controles de brilho ou de volume (localizados na barra de teclas de função do teclado) para fazer um ajuste ainda mais granular.

Você notará que as alterações feitas usando essa combinação de teclas começarão a serem feitas de uma forma mais precisa. Vale ressaltar, porém, que esse recurso não funciona em Macs com Touch Bar.

Essa é uma dica muito simples, mas que certamente ajudará muitos usuários do Mac a deixarem o seu computador ainda mais de acordo com o seu gosto.

O que achou? 😉