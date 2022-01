Como trocar a página no app Livros usando apenas uma mão [iPhone e iPad]

Apesar de não ser o ideal, fato é que muita gente acaba usando o iPhone/iPad como um leitor de livros, graças ao app Livros (Books).

A Apple tem até mesmo uma loja para chamar de sua, com milhares de títulos disponíveis gratuitamente ou com preços interessantes.

Tradicionalmente, quando você abre um título no app, você precisa passar o dedo para a esquerda ou para a direita para trocar de página. Porém, a Maçã oferece uma opção que pode fazer dos momentos de leitura algo ainda mais fácil. É a chamada Rolagem Vertical.

Como o próprio nome sugere, isso permite que você alterne entre as páginas do título apenas deslizando o dedo para cima ou para baixo, possibilitando que você possa lê-lo com apenas uma mão.

Para ativar a Rolagem Vertical, abra o app Livros e selecione o título que quiser ler. Em seguida, toque na tela para que os controles apareçam, e depois em “Aa”. Feito isso, ative a opção “Rolagem Vertical”.

Prontinho. A partir de agora, basta deslizar o dedo para navegar pelo título.

Boa leitura! 📖