Eventos online continuarão isentos da taxa da App Store

Até então garantida até o fim de 2021, a isenção da taxa da App Store para compras de eventos online dentro de apps foi novamente prorrogada pela Apple. Além disso, a companhia também estendeu o prazo para apps implantarem uma opção simplificada para exclusão de contas no aplicativo, como divulgado no último sábado (22/1).

Como muitos devem se lembrar, a Apple isentou a cobrança da sua taxa para compras de eventos online dentro de apps após uma polêmica envolvendo o Facebook — uma mudança referente à diretriz 3.1.1 da App Store.

A mudança foi originalmente introduzida em 2020 em resposta à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e o seu prazo de validade já foi prorrogado duas vezes desde então. Agora, devido ao aumento dos casos de COVID-19 e seu “impacto contínuo nos serviços presenciais”, a companhia informou aos desenvolvedores que a taxa continuará suspensa até 30 de junho.

Como já comentamos, eventos one-to-one (ou seja, comercializados diretamente de um indivíduo para outro, como consultas médicas, visitas a imóveis, personal training ou aulas/reforços individuais), estão isentos da taxa permanentemente a partir da liberação sistemas de pagamento alternativos, mesmo dentro de apps distribuídos na App Store, para que os profissionais possam receber uma parcela maior (ou total) do pagamento dos clientes.

Exclusão de contas

Com relação à exclusão de contas no aplicativo, referente à diretriz 5.1.1 da App Store — a qual determina que aplicativos que suportam a criação de contas precisam oferecer uma maneira de excluí-la dentro do aplicativo —, a companhia afirma que desenvolvedores também têm até o dia 30 de junho para oferecer um método simplificado de apagar uma conta.

Anteriormente, o prazo venceria no dia 31 de janeiro, mas isso foi prorrogado devido à “complexidade de implementar esse requisito”. A Apple também lembra aos desenvolvedores que a opção de exclusão da conta “deve ser fácil de encontrar e usuários devem poder excluir a conta com os dados pessoais”.

Atenção desenvolvedores, portanto.