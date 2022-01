HomePod mini ganha tela e mostradores nesse conceito

Atualmente, a família do HomePod conta apenas com um integrante: o HomePod mini. Há rumores, entretanto, de que a Maçã poderá expandir novamente a sua linha de alto-falantes inteligentes com modelos um pouco mais avançados, com direito a uma tela e até mesmo câmeras embutidas.

Publicidade

Ninguém sabe exatamente como serão esses futuros HomePods ou se eles de fato existirão, mas o designer Parker Ortolani resolveu começar com uma ideia um pouco mais realista: uma nova versão do HomePod mini que, mantendo o mesmo formato atual, incorporaria uma tela para interações específicas.

Seu nome, na visão do designer, seria HomePod touch.

No conceito publicado no 9to5Mac, a tela circular substituiria a atual superfície colorida que fica na parte de cima do HomePod mini, com uma diferença: em vez de voltada para cima, a tela ficaria posicionada num ângulo mais propício para a visualização e a interação. O painel, claro, seria sensível ao toque.

Publicidade

Mas o que essa tela faria, exatamente? Ortolani imaginou algumas aplicações, a começar pelo suporte a mostradores do Apple Watch — adaptados, claro, para a tela circular. Com eles, o HomePod mini poderia ser o seu novo radiorrelógio ocupando um espaço na sua mesa de cabeceira.

Outra aplicação importante da tela seria o controle de apps e outros elementos, como dispositivos conectados ao HomeKit. Você poderia controlar ligações, mídia, volume e recursos do próprio HomePod, como o microfone.

Por fim, Ortolani imaginou o “HomePod touch” com uma série de novas cores, mais vibrantes, como verde, azul e rosa — todas com cabos de tons semelhantes e com adaptações, inclusive, na própria interface, para combinar o plano de fundo com a cor do dispositivo.

Publicidade

Na visão de Ortolani, tal dispositivo estaria posicionado um degrau acima do HomePod mini e poderia custar algo em torno de US$200.

E aí, você compraria?