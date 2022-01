Mais um: executivo abandona o “Apple Car” e vai para a Meta

A debandada de profissionais envolvidos com o “Apple Car” parece ser uma tônica constante dos últimos meses em Cupertino, e o fenômeno continua. De acordo com Mark Gurman, mais um nome importante no desenvolvimento do futuro veículo autônomo da Maçã deixou recentemente a empresa: Joe Bass.

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Bass trabalhou até recentemente como chefe de gerenciamento de engenharia de software na equipe do “Projeto Titan”, nome interno dado à empreitada relacionada ao carro da empresa.

Bass, assim como mais de 100 empregados da Apple nos últimos meses, deixou a empresa em direção à Meta (ex-Facebook) — a debandada foi o que estimulou a Maçã, inclusive, a dar bônus que chegaram a até US$180 mil a alguns engenheiros considerados importantes no fim do ano passado, simplesmente para dar a eles um bom motivo para permanecer em Cupertino.

Não se sabe que cargo Bass ocupará na Meta, mas o que sabemos é que, com a sua saída da Apple, basicamente toda a equipe de gerenciamento do “Apple Car” de um ano atrás já deixou a Maçã — antes do caso de hoje, tivemos os pedidos de demissão de Dave Scott, Jaime Waydo, Dave Rosenthal, Benjamin Lyon, Doug Field, Michael Schwekutsch e um punhado de engenheiros da “alta cúpula” do projeto.

Isso não significa, entretanto, que o “Apple Car” está morto — as saídas podem simplesmente significar mais mudanças no projeto do veículo nos porões do Apple Park. Sabemos que a Maçã tem demorado a encontrar um foco para o desenvolvimento do seu carro, mas algumas reviravoltas recentes — como a chegada de Kevin Lynch para liderar a empreitada — sugerem que, agora, o direcionamento está começando a ser definitivamente desenhado.

Segundo Gurman, 2022 poderá ser o ano que definirá o destino do “Projeto Titan”. Vamos, portanto, acompanhar — as expectativas, compreensivelmente, são gigantescas.