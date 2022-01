TikTok testa recurso que mostra quem visitou seu perfil

O TikTok está aparentemente trabalhando na volta de um antigo recurso da plataforma que permite visualizar quem visitou o seu perfil nos últimos 30 dias — algo que foi removido do app ainda no início do ano passado.

Publicidade

A descoberta foi feita originalmente pelo pesquisador Kev Adriano e foi divulgada no Twitter por Matt Navarra, conhecido por sempre trazer rumores e testes confiáveis sobre o mundo das redes sociais.

Como é possível ver nas imagens, para conferir quem visitou seu perfil basta tocar no ícone com o formato de um olho no topo da tela. Feito isso, o app abrirá uma lista com as contas que acessaram a sua página nos últimos 30 dias.

Here are a few more screenshots of TikTok’s Profile Views feature: pic.twitter.com/2GmPGdZJHt — Matt Navarra (@MattNavarra) January 23, 2022

O recurso é parecido com o utilizado pelo LinkedIn, que também notifica seus usuários caso alguém visite seus perfis. No entanto, assim como na rede profissional da Microsoft, os alertas podem ser desativados a qualquer momento caso o usuário queira.

Publicidade

Para desligar a opção, o usuário deverá, novamente, tocar no ícone com o formato de um olho no perfil e, logo em seguida, na engrenagem localizada no canto superior direito da tela. Por fim, basta desmarcar o toggle que ativa a função para voltar a navegar silenciosamente.

TikTok did have a profile views feature in old versions of the app (see screenshot)



It got removed but it may be making a return pic.twitter.com/NMdWPkNOAb — Matt Navarra (@MattNavarra) January 23, 2022

Como dito, essa não é a primeira vez que a rede social chinesa conta com algo do tipo. Até o início do ano passado, o TikTok possuía um recurso muito parecido, como notado pelo próprio Navarra no tweet acima. Na época, a opção havia sido removida após várias alegações de stalking e problemas envolvendo o impacto da rede na saúde mental dos usuários.

Não se sabe o motivo de a rede ter voltado a trabalhar no recurso e muito menos se ele será lançado de fato. No entanto, as capturas de tela indicam que a novidade já está em um estágio bem avançado de desenvolvimento.