TikTok trabalha em lives de áudio, avatares e outros recursos

Um dos aplicativos mais populares do mundo na atualidade, o TikTok continua trabalhando constantemente na adição de novos recursos, sendo que alguns deles estão em pleno desenvolvimento pela plataforma atualmente.

Em uma thread no Twitter, o consultor de mídia social Matt Navarra destacou algumas novidades que estão chegando à rede social de compartilhamento de vídeos. São recursos que vão desde chats em grupo até compartilhamento de tela e transmissões de áudio.

Avatares personalizáveis

O primeiro recurso do qual falaremos é o de avatares, o qual permitirá ao usuário criar um avatar a partir de uma selfie tirada com o aparelho. O recurso ainda permite escolher um modelo de rosto pré-definido, que depois poderá ser completamente editado pelo usuário — algo semelhante aos Memojis, da Apple.

Filtro de palavras-chave

Bastante popular no Twitter, o filtro de palavras-chave deverá chegar ao TikTok em breve. Ele permite que usuários determinem palavras para serem ignoradas nos feeds. No caso da rede social chinesa, também não serão mostrados vídeos que contenham a palavra especificada na descrição.

Chats em grupo

Ampliando ainda mais suas funcionalidades para além dos vídeos, o TikTok também está desenvolvendo um recurso de chats em grupo. Ao criar os bate-papos coletivos, o usuário poderá adicionar membros a partir de sua rede e também obter um link direto para compartilhamento do grupo (semelhante ao que existe em apps como Telegram e WhatsApp).

Lives de áudio

Seguindo o caminho de redes sociais como o Twitter, o TikTok deverá se “inspirar” no Clubhouse e lançar transmissões ao vivo apenas com áudio. Além de o recurso ter sido encontrado no código do app, ele também foi visto nas configurações de notificação do software.

Compartilhamento de tela

Função muito útil em apps de videoconferência, o compartilhamento de tela poderá ser mais uma novidade a chegar no TikTok nos próximos meses. “O compartilhamento de tela permite que os espectadores vejam o que está na tela em tempo real, incluindo câmera, áudio, notificação e outros alertas”, diz a descrição do recurso presente no código do software.

Nova opção nas configurações

Menos importante, mas não irrelevante, o TikTok também deverá mostrar uma nova opção no menu de configurações. Tratam-se das “Inscrições de Lives“, que exibirá para os usuários tanto as inscrições de lives ativas quanto as expiradas.

Outras novidades

Vale recordar que nós mencionamos, nos últimos dias, outros recursos que deverão chegar à rede social chinesa em breve — entre eles, um modelo de assinaturas pagas e o retorno da opção de mostrar quem visualizou seu perfil.