Veja receitas sem distrações e planeje refeições com o Pestle

Se você também tem o costume de caçar receitas na internet para expandir o seu repertório e testar novos sabores, certamente já se deparou com alguns exemplos paradoxais: a receita em si é extremamente promissora e potencialmente deliciosa, mas está inserida numa página com quilômetros de texto, imagens e outros elementos em meio à instrução — podendo até mesmo dificultar a compreensão.

É para essas e outras situações que existe o Pestle. O aplicativo para iPhone e iPad, criado por Will Bishop (responsável, entre outros, pelo Chirp para Twitter), tem um objetivo simples: capturar qualquer receita da internet e transformá-la num guia visual prático, com direito a uma série de recursos interessantes — alguns deles até essenciais.

Funciona assim: ao encontrar uma receita que você queira testar (ou salvar para uso futuro), basta usar a aba de compartilhamento do iOS/iPadOS para enviá-la ao Pestle. Com isso, o app entrará em ação e capturará, daquela página, seus elementos essenciais: ingredientes, modo de preparo, informações nutricionais (se disponíveis) e algumas imagens — tudo devidamente dividido em tópicos e etapas, como manda o figurino.

Quando você estiver pronto para iniciar a receita, basta encontrá-la no aplicativo e iniciar o modo de “cozinha guiada”. Nele, o Pestle abre uma interface separada, exibindo apenas um passo por vez da sua receita — os ingredientes ficam destacados em verde, e você pode tocar em cada um deles para relembrar a quantidade exata.

Completou aquela etapa? Basta tocar no botão “Next” para avançar para a próxima. Ou, melhor ainda, usar o comando de voz: simplesmente pronunciando os comandos desejados, você avança ou retrocede nas etapas — ideal para aqueles momentos em que suas mãos estão ocupadas ou repletas de ingredientes.

O Pestle traz ainda um monte de recursos adicionais. Você pode configurar múltiplos timers para não se perder nos processos da sua receita, e é possível também ativar lembretes com listas de compras. Caso queira, você pode editar totalmente suas receitas para ajustá-las ao seu gosto, bem como deixar notas para a próxima vez que for cozinhá-las.

O app também permite que você configure um planejamento de refeições para as próximas duas semanas, e com apenas alguns toques você pode converter as quantidades das receitas em valores métricos ou imperiais — ou aumentar/diminuir a quantidade de porções para ter as quantidades de ingredientes automaticamente recalculadas.

Quer mais? Pois não: com suporte ao SharePlay do iOS/iPadOS 15, você pode iniciar uma receita enquanto faz uma chamada de vídeo no FaceTime com outra pessoa (ou outras pessoas) em qualquer lugar do mundo. Os passos do processo serão compartilhados entre todos os participantes da chamada, para que todos cozinhem juntos.

O Pestle está disponível gratuitamente na App Store, mas sua versão gratuita traz um limite de receitas e recursos disponíveis. Para desbloquear todo o seu poder, é necessário assinar ou adquirir o Pestle Pro, que sai por R$5 mensais ou R$28 na compra definitiva — os valores são promocionais e serão reajustados no mês que vem, então se você gostou da ideia, é bom correr.

via 9to5Mac