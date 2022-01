WhatsApp libera pausa na gravação de áudio e melhorias em notificações

O WhatsApp chegou hoje à versão 22.2.75 no iOS com duas novidades já esperadas: a possibilidade de pausar e reiniciar gravações de mensagens de áudio e a exibição da foto de um usuário diretamente pela notificação do app.

Publicidade

Como já antecipado, a opção para pausar uma gravação de áudio promete facilitar bastante a vida de quem tem muito para falar sem gastar muito tempo: basta tocar no ícone de microfone, arrastar o dedo para cima e tocar no botão de pausa (vermelho) para encerrar aquele segmento; em seguida, toque no ícone de microfone (que dará lugar ao de pausa) para retomar a gravação.

Ao fim de uma gravação, naturalmente, você poderá enviar ou apagar o áudio.

Outra novidade da versão mais recente é o suporte ao modo Foco, introduzido com o iOS 15, de forma que agora é possível permitir que as notificações do WhatsApp cheguem mesmo quando você tiver definido algum tipo de modo de Foco.

Publicidade

Por último, o mensageiro agora exibe a foto do perfil de um usuário diretamente pela notificação de uma mensagem — algo já adotado por apps como o Slack, o Twitter e o concorrente Telegram, entre outros.

Vale notar que ainda veremos vários recursos do WhatsApp em breve, incluindo a opção para reagir a mensagens, obter suporte diretamente dentro do app e a possibilidade de continuar ouvindo um áudio mesmo ao sair do chat.