Após oposições, NVIDIA teria desistido de comprar a Arm

Lá se vai mais de um ano desde que a NVIDIA anunciou suas intenções de adquirir a Arm por módicos US$40 bilhões — uma operação que, se concretizada, tornaria a empresa um dos nomes mais poderosos do universo dos microchips (mais do que já é, no caso) e detentor de inúmeras patentes utilizadas por basicamente todas as empresas tecnológicas do planeta, incluindo a Apple.

Entretanto, parece que o gato subiu no telhado: de acordo com a Bloomberg, a NVIDIA está se preparando para desistir formalmente da aquisição. A empresa já teria comunicado a parceiras que “não espera que o negócio seja concluído”, mostrando que a toalha foi definitivamente jogada.

O revés na operação foi causado por uma série de fatores. Desde o primeiro momento, a notícia da aquisição foi vista com preocupação por concorrentes e órgãos reguladores do mundo inteiro — especialmente porque a Arm construiu um império projetando chips (e arquiteturas de chips) indistintamente para empresas do mundo inteiro, e a compra pela NVIDIA poderia representar uma reversão neste movimento.

Diversos países e grupos econômicos, como os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido, expressaram preocupações com o prospecto e ameaçaram a NVIDIA com investigações e possíveis sanções caso as etapas da aquisição fossem adiante — a FTC (Federal Trade Commission, ou Comissão Federal de Comércio dos EUA) chegou a ameaçar um processo por monopólio e supressão de concorrência para evitar a concretização da compra.

Caso o negócio seja de fato cancelado, estima-se que a NVIDIA perderá cerca de US$1,25 bilhões por conta do cancelamento de contratos e outras despesas já realizadas no processo. Do outro lado, a SoftBank — atual dona da Arm — prepara-se para fazer uma oferta inicial de ações (IPO) da empresa no mercado, o que poderia ser uma forma alternativa de se desprender da companhia de uma forma relativamente lucrativa.

O fato é que, até o momento, nada foi oficializado: NVIDIA e SoftBank afirmam que continuam “esperançosas” de que as negociações poderão avançar. Por debaixo dos panos, entretanto, parece que o leite já está derramado.

via The Verge