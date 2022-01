Apple atualiza firmware dos Beats Studio Buds

A Apple acaba de lançar um update para o firmware dos Beats Studio Buds (compilação 10M359 ). Como de costume, a companhia não informa o que a atualização traz de novo, mas certamente foram feitas correções de bugs e melhorias gerais.

Assim como os AirPods, não existe um método manual de atualizar o firmware dos fones Beats — isso ocorrerá em segundo plano enquanto eles estiverem conectados ao iPhone/iPad ou a um dispositivo Android.

Para verificar a versão do firmware instalada nos seus Beats Studio Buds, basta acessar as configuração de Bluetooth nos Ajustes do seu iPhone/iPad, tocar no ícone de informação em frente ao nome dos fones e verificar a “Versão”. No Android, basta acessar o app Beats.

Em uma nota relacionada, dentro de alguns dias os recém-lançados Beats Fit Pro estarão disponíveis para compra no Brasil.

