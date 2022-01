Apple lança concurso de fotos macro do iPhone 13 Pro [Max]

A Apple tem o costume de lançar provas/concursos de fotos sob o selo da campanha “Shot on iPhone” — e o ano já começou com um novo desafio para usuários dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max.

De acordo com a Apple, para celebrar a fotografia macro, usuários são convidados a compartilhar suas fotos macro favoritas no Instagram e/ou no Twitter usando as hashtags #ShotoniPhone e #iPhonemacrochallenge para participar do desafio.

As instruções detalhadas do desafio [PDF] indicam que, independentemente da rede social (ou se as imagens serão enviadas por email para a empresa), os participantes devem informar qual modelo de iPhone eles usaram. Na China, usuários do Weibo também podem participar com a hashtag #iPhone微距摄影挑战# .

Para capturar a melhor imagem possível, a Apple forneceu algumas dicas de fotografia, como certificar-se de chegar perto do seu objeto (até 2 centímetros); colocar o ponto de foco principal próximo ao centro do quadro; tocar em uma área para definir um ponto de foco específico e fotografar em 0,5x para capturar um campo de visão mais amplo ou em 1x para um enquadramento mais preciso.

A empresa também alertou que os participantes — de todo o mundo, vale notar — terão até o dia 16 de fevereiro para enviar/publicar suas imagens; a partir daí, as inscrições serão analisadas por um painel de 10 juízes e os vencedores serão anunciados até o dia 12 de abril.

A Maçã informou, ainda, que “artistas devem ser compensados por seu trabalho” e, portanto, ela pagará uma taxa de licenciamento aos 10 fotógrafos vencedores pelo uso de tais fotos nos canais de marketing da Apple.

Você retém seus direitos sobre sua fotografia; no entanto, ao enviar sua foto, você concede à Apple uma licença mundial, irrevogável e não exclusiva por um ano para usar, modificar, publicar, exibir, distribuir, criar trabalhos derivados e reproduzir a foto no Apple Newsroom, Apple.com, Apple Twitter (@Apple), Apple Instagram (@apple), Apple WeChat e Apple Weibo, e podem aparecer em locais da Apple Store, em outdoors, exposições internas da Apple, em publicidade digital e quaisquer exposições. Qualquer fotografia reproduzida incluirá um crédito de fotógrafo. Se a sua foto for selecionada para ser apresentada em materiais de marketing, você também concorda em conceder à Apple o uso comercial exclusivo da foto durante a vigência da licença.

Boa sorte a todos os participantes! 📸

