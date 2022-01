Apple Pay também chegará em breve ao Chile

Na semana passada, comentamos a confirmação do lançamento (em breve) do Apple Pay na Argentina e no Peru — e, até então, não havia nenhuma confirmação de expansão do sistema de pagamento móvel da Maçã para o Chile, algo que já era especulado desde dezembro passado.

Agora, a Maçã finalmente confirmou a chegada do serviço ao país com uma nova página do Apple Pay no Chile. Embora a página indique usuários a “adicionar um cartão de crédito”, isso ainda está indisponível por parte dos bancos nacionais, por enquanto. De acordo com o Pisapapeles, as instituições que suportarão o recurso são: Banco de Chile, Banco Itaú, Banco BCI e BICE.

Ainda não está claro quando exatamente o serviço chegará definitivamente ao Chile, à Argentina e ao Peru — é possível, porém, que isso possa ocorrer com o lançamento do iOS 15.3, esperado para esta semana.

Vale notar que o sistema de pagamentos da Apple chegou, na semana passada, à Armênia, tornando o país europeu o primeiro a receber suporte para o serviço em 2022.

