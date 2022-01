Apple TV+ tem 5 indicados aos 36º ASC Awards

A Sociedade Americana de Cinematógrafos (American Society of Cinematographers, ou ASC) revelou hoje os indicados ao 36º ASC Awards — premiação que busca homenagear as melhores produções do ano no âmbito de cinema, documentário e cinematografia televisiva.

A premiação é bem prestigiada e, nos últimos 35 anos, quase metade dos filmes que foram vendedores do prêmio (16 dos 35) foram vencedores do Oscar na sequência.

Segundo informações do Deadline, o Apple TV+ fez bonito e teve cinco de suas produções originais indicadas ao prêmio. Vamos aos indicados?

Melhor Longa-Metragem

Uma das produções mais aguardadas de 2021, “A Tragédia de Macbeth” (ou “The Tragedy of Macbeth”) foi indicada na categoria de Melhor Longa-Metragem.

Bruno Delbonnel : “A Tragédia de Macbeth” (Apple TV+)

: Greig Fraser, “Duna” (HBO Max)

Dan Laustsen, “O Beco do Pesadelo”

Ari Wegner, “Ataque dos Cães” (Netflix)

Haris Zambarloukos, “Belfast”

Longa-Metragem, Série Limitada ou Piloto Feito para Televisão

Já na categoria Longa-Metragem, Série Limitada ou Piloto Feito para Televisão, temos os seguintes indicados:

Steve Annis, “A Paz do Imperador”: “Fundação” (Apple TV+)

Tim Ives, “The Party’s Over”: “Halston” (Netflix)

James Laxton, “Chapter 9: Indiana Winter”: “The Underground Railroad” (Amazon Prime Video)

Christophe Nuyens, Capítulo 1: “Lupin” (Netflix)

Ben Richardson, “Illusions”: “Mare of Easttown” (HBO Max)

Episódio de Uma Série de TV de Meia-Hora

Por fim, na categoria Episódio de Uma Série de TV de Meia-Hora, o Apple TV+ levou nada menos do que três indicações.

Marshall Adams, “2:00”: “Servant” (Apple TV+)

Michael Berlucchi, “Backstory!”: “Mythic Quest” (Apple TV+)

Adam Bricker, “There is No Line”: “Hacks” (HBO Max)

Paula Huidobro, “Let’s Get Together”: “Physical” (Apple TV+)

Jaime Reynoso, “And it’s Getting More and More Absurd”: “The Kominsky Method” (Netflix)

Os vencedores serão anunciados no dia 20 de março em uma cerimônia híbrida realizada no ASC Clubhouse, em Hollywood. A lista completa de indicados pode ser conferida aqui.

via Apple World Today