Como escolher a qualidade da mídia enviada no WhatsApp [iPhone]

Se você acompanha nossas dicas e tutoriais com uma certa frequência, já deve ter se deparado com algum artigo focado no WhatsApp. Principal meio de troca de mensagens, ele é usado por milhões de brasileiros todos os dias.

Publicidade

Se você também usa esse mensageiro para a troca de fotos e vídeos, sabia que ele oferece uma opção para escolher a qualidade dos arquivos de mídia que serão enviados?

Se a sua resposta for não, não se preocupe! Vamos ensinar você como esse processo é superfácil de ser feito. 😊

Com o WhatsApp aberto, toque na aba “Configurações”. Em seguida, vá em Armazenamento e Dados » Qualidade da mídia e escolha uma das três opções disponibilizadas:

Automática (e recomendada pelo WhatsApp)

Qualidade alta

Economia de dados

O mensageiro deixa claro que a opção “Qualidade alta” pode fazer com que as suas mensagens demorem mais para serem devidamente enviadas para outros usuários.

Se você curtiu essa dica, não deixe de dar uma olhada no vídeo especial que fizemos com várias delas, focadas na economia de espaço. 😉