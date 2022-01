Como impedir a adição em grupos desconhecidos no WhatsApp [iPhone]

Se você usa o WhatsApp com frequência, muito provavelmente também mantém algumas conversas em grupos. Elas permitem que você interaja com outros usuários do mensageiro, como amigos e familiares.

Porém, se você não deseja mais ser colocado em grupos do WhatsApp por pessoas desconhecidas, uma simples opção permite que você seja colocado apenas naqueles em que os seus contatos estejam, por exemplo.

Veja só como é simples fazer esse ajuste por aí!

No iPhone, abra o WhatsApp e toque na aba “Configurações”. Em seguida, vá em Conta » Privacidade » Grupos.

Por lá, você verá três opções: “Todos, “Meus contatos” ou “Meus contatos, exceto…”. Caso selecione “Meus contatos“, apenas as pessoas com o número salvo nos seus contatos podem lhe adicionar em grupos sem a sua aprovação.

Caso aconteça de o administrador desse grupo não estar na sua agenda, ele será notificado da impossibilidade de adicioná-lo, mas um convite poderá ser enviado a você, através de um chat individual. Esse convite ficará disponível por três dias antes de expirar.

Já se optar por “Meus contatos, exceto…“, você pode escolher quais os contatos que você não deseja que lhe adicionem em grupos sem a sua aprovação. Depois que tiver selecionado-os, toque em “OK” (no canto superior direito) para salvar.

O que achou da dica? 😁