Como silenciar os Status no WhatsApp [iPhone]

O WhatsApp, assim como o Instagram e o Facebook, também entrou na onda das publicações temporárias (conhecidas como Stories, mas que no caso do mensageiro da Meta se chama Status).

Publicidade

Apesar de ser usado por muita gente, ele pode ser inútil para tantas outras. Por isso, você pode optar por silenciar as atualizações de Status do WhatsApp. Assim, elas não aparecerão mais quando você for selecionar a aba “Status” do app.

Veja só como é fácil: abra o WhatsApp e vá até a aba “Status”. Após localizar o contato que deseja silenciar, deslize o dedo para a esquerda e toque em “Silenciar”. Confirme novamente a ação selecionando “Silenciar”.

Com isso, os Status da pessoa em questão serão enviados para uma área de atualizações silenciadas. Para expandi-la, toque na flechinha ao lado de “Atualizações Silenciadas”.

Publicidade

Para reativar as atualizações do usuário, abra a seção “Atualizações Silenciadas”, deslize o dedo para a esquerda em cima do nome dele, toque em “Reativar” e confirme essa ação novamente.

Você usa esse recurso do WhatsApp por aí? 💬