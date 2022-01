Estudante ganha US$100 mil por achar bug em webcam de Macs

Já falamos aqui algumas vezes sobre o Apple Security Bounty, programa de recompensas para desenvolvedores que encontram brechas nos sistemas operacionais da Maçã.

Publicidade

Pois bem. Recentemente, o estudante de cibersegurança, Ryan Pickren, recebeu a quantia de US$100 mil por encontrar um bug na webcam de Macs que poderia deixá-los vulneráveis a ataque de hackers e sites maliciosos. Segundo ele, a vulnerabilidade está relacionada à um série de problemas no Safari e no iCloud, as quais já foram resolvidos pela Apple.

Em seu relato completo, Pickren explicou como o bug daria ao invasor acesso total a diversos recursos do Mac, como contas da web, do iCloud e até do PayPal. Isso além de fazer o uso sem permissão do microfone, da câmera e também do compartilhamento de tela. Pickren ainda relatou como o mesmo hack poderia permitir que um invasor tivesse obter acesso total a todo o sistema de arquivos do Mac.

Ou seja, todas vulnerabilidades gravíssimas — e que por bem já foram corrigidas pela Maçã. É bom frisar, entretanto, que se a câmera fosse ativada, a luz verde ao lado dela ainda acenderia normalmente.

Publicidade

Vale lembrar que o programa de recompensas por bugs da Apple pode conceder até US$1 milhão a desenvolvedores que encontrarem vulnerabilidades importantes em seus sistemas.

O importante, aqui, é que o bug já foi corrigido. 😊

via AppleInsider