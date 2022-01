Lembra do iBeer? Desenvolvedor fez milhões com o app!

A velha guarda com certeza se lembrará de um dos primeiros aplicativos disponíveis para o, na época, chamado iPhoneOS e a sua prematura App Store, lá em 2008.

O iBeer foi um sucesso absoluto. Um aplicativo bem simples, que com o uso do acelerômetro do iPhone lhe permitia fingir que o iPhone era um copo cerveja. Bons tempos, não? 😝

Mas a história por trás desse aplicativo é bem maior que isso. O criador do app, Steve Sheraton (mágico de profissão), realizou recentemente uma entrevista com o Mel Magazine, contando como o app lhe fez ganhar… milhões!

Durante a entrevista, Sheraton explicou que, antes mesmo de fazer o aplicativo, ele vendia um vídeo na iTunes Store por US$3 para que usuários pudessem fingir estar bebendo cerveja em seus iPhones. O vídeo foi inspirado em um de seus projetos anteriores, no qual usuários podiam beber café usando um antigo Palm Pilot.

O vídeo da cerveja fez sucesso, e Sheraton começou a ganhar cerca de US$2 mil por dia com as vendas. Em suas palavras:

As pessoas estavam me implorando para colocar essa “coisa” em seus telefones — e eles nem tinham uma palavra para “app” ainda.

Porém, quando a App Store foi apresentada, lá em 2008, Sheraton foi contatado pela Apple, que estava ávida por desenvolvedores que pudessem explorar o potencial da App Store e do iPhone.

Sheraton, então, começou a repensar seu conceito e, com a sua recém-criada empresa Hottrix, o iBeer nasceu — aqui, você lê a nossa matéria sobre o seu lançamento.

Como dito, o app fazia uso do acelerômetro do iPhone para que usuários pudessem não só fingir estar bebendo cerveja, como chacoalhar o líquido e fazer um monte de brincadeiras para impressionar os amigos.

O acelerômetro está constantemente medindo o ângulo do telefone em relação ao horizonte, então, amarrando a linha entre o líquido e a espuma no horizonte, você pode mover seu telefone em qualquer direção e parecer que está cheio de líquido.

O iBeer se tornou um sucesso absoluto, e foi o aplicativo mais baixado na App Store por cerca de um ano, desde a inauguração da loja. O aplicativo era vendido por US$3 e, em 2014, celebrou 90 milhões de downloads. 😳

Ou seja, o iBeer fez uma fortuna à Sheraton e sua empresa Hottrix, os quais, em seu ápice, faziam de US$10 mil a US$20 mil por dia. O app chegou até a ser copiado, o que rendeu um processo na justiça. Segundo ele:

Além de seu humor visual e de apelar para o menor denominador comum, o iBeer foi um grande sucesso porque permitiu que as pessoas mostrassem a seus amigos do que o telefone era capaz. Você poderia mostrar mapas e todas essas coisas meio nerds, mas o iBeer era mais fácil de entender e uma maneira divertida de mostrar o acelerômetro do iPhone e sua tela brilhante com cores super-realistas.

Desde então, o app não aparece mais como um dois mais baixados da App Store:

Uma boa piada só pode ser contada tantas vezes. Além disso, o mistério da própria tecnologia mudou e os gostos das pessoas mudaram. Tudo andou de mãos dadas.

Hoje, o criador do iBeer vive uma fazenda na Espanha, vida a qual ele diz estar feliz “escondido com minha família e frutas”.

Ele ainda trabalha no ramo da ilusão e faz aplicativos para smartphones para mágicos profissionais usarem em seus atos. Sua entrevista completa com pode ser lida nessa página (em inglês). O iBeer, por sua vez, encontra-se sobre propriedade da Hottrix, e ainda é vendido na App Store, caso você queira relembrar dos velhos tempos.

via iMore