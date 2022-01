Mulher persegue Tim Cook há um ano e chegou a ameaçá-lo

A Apple conseguiu na justiça uma ordem de restrição contra uma mulher de 45 anos nos Estados Unidos. Provavelmente armada, ela vem perseguindo Tim Cook desde 2020 e ainda estaria em South Bay, região onde fica a residência do CEO da Maçã.

De acordo com informações do The Mercury News, a Apple alegou que a mulher demonstrou “comportamento errático, ameaçador e bizarro” e anexou várias fotos, emails e tweets que teriam sido enviados a Cook por ela. Com a ordem de restrição, ela está impedida de possuir armas, de abordar qualquer funcionário da Apple, de entrar em qualquer propriedade da empresa e de ir à residência de Cook.

Segundo a reportagem, Cook descobriu pela primeira vez que estava sendo perseguido pela mulher no fim de 2020, quando se deparou com diversas menções à sua conta feitas por ela no Twitter. Na rede social, ela usava o sobrenome do CEO da Maçã e alegava que ele era o pai de seus gêmeos.

Entre novembro e dezembro do mesmo ano, a mulher enviou cerca de 200 emails para Cook, se tornando “cada vez mais ameaçadora e perturbadora”. Em um dos emails, no qual expressava o desejo de se relacionar sexualmente com Cook, ela afirmou que sua paciência estava se esgotando. A stalker chegou até mesmo a enviar um com imagens de uma arma de fogo e munições.

No ano passado, a obsessão da mulher passou a ser a residência de Cook, em Palo Alto, a qual ela chegou a invadir em outubro. Ao falar que desejava falar com ele, os seguranças ordenaram a sua saída — ela chegou a ser parada pela polícia ao “tentar fugir” após a invasão.

Assustador, não?

