Novo clone do macOS promete rodar apps do sistema da Apple

Embora o macOS conte com uma base de usuários bastante sólida e fiel, há quem, apesar de gostar do sistema operacional, não é muito fã do ecossistema um tanto fechado de produtos da Apple.

Publicidade

Pois foi pensando exatamente nesse público que a desenvolvedora Zoë Knox apresentou o airyxOS, um clone do macOS que tem como proposta oferecer mais liberdade ao usuário ao mesmo tempo em que mantém o visual clássico e as funcionalidades do sistema da Apple.

Ao contrário das incontáveis distribuições Linux que buscam emular a experiência do sistema da Maçã, o airyxOS tem como base o FreeBSD que, segundo Knox, torna o sistema ainda mais próximo do macOS — o qual tem como base o Darwin, um projeto de código aberto com origens no BSD e outros sistemas.

Segundo a página oficial do projeto, a escolha pelo FreeBSD permitirá que o airyxOS execute, até mesmo, apps feitos originalmente para o macOS no futuro, além de dispensar a emulação de chamadas de sistemas BSD.

Publicidade

Apesar de seus gráficos mais simples, o airyxOS segue a mesma linguagem visual do macOS, contando com os principais elementos de design da interface como a barra de ferramentas, as janelas arredondadas e o clássico Dock.

O projeto ainda se encontra em uma fase bastante inicial de seu desenvolvimento (versão 0.3.0), mas a beta do sistema já pode ser baixada gratuitamente pelo seu site oficial. Segundo Knox, “o airyx deve rodar na maioria dos hardwares x86_64 usando os drivers estáveis e de alto desempenho do FreeBSD”.

Quem se aventurar a instalar o airyxOS contará com o Firefox como navegador padrão, o Java SDK 17.0.1+12 e uma Mesa baseada no KDE 5. A página oficial do sistema recomenda que o airyxOS seja instalado em uma máquina com pelo menos 4GB de RAM.

via Tecnoblog