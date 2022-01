Oferta: MacBook Pro de 14″ com 33% de desconto

Lançada no fim do ano passado, a nova geração do MacBook Pro chegou para satisfazer todos os consumidores que se sentiam abandonados depois da última atualização polêmica, realizada em 2016 e que tirou o slot para cartões SDXC e a porta HDMI, por exemplo.

Disponível em dois tamanhos (14 e 16 polegadas), o novo MacBook Pro não só trouxe essas duas opções de conectividade de volta como também matou a Touch Bar, adicionou os processadores M1 Pro ou M1 Max e uma tela Mini-LED, batizada de Liquid Retina XDR.

Se você está atrás dessa máquina, hoje estamos trazendo uma boa oferta. A Casas Bahia está vendendo o modelo de entrada de 14″ — equipado com o chip M1 Pro (CPU de 8 núcleos e GPU de 14 núcleos), 16GB de memória integrada, SSD de 512GB, na cor cinza espacial — por R$17.999.

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$26.999, a economia chega a 33%. Vale observar que esse valor ainda pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Apesar de ainda ser um preço proibitivo para muita gente, essa pode ser uma boa oportunidade para quem está querendo um Mac potente o bastante para lidar com a maioria das tarefas profissionais — com a certeza de que ele durará por muitos anos.

