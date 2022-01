Vídeo mostra iPhone abrindo quarto de hotel com o app Carteira

O Apple Pay (e as carteiras digitais como um todo) trouxeram enorme praticidade para o nosso dia a dia. Agora, com simples toques, é possível adicionar todos os seus cartões de crédito ao app Carteira (Wallet) do iPhone e, em alguns casos, até sair de casa apenas com o aparelho em mãos.

Obviamente, algumas coisas ainda não saíram do escopo físico, principalmente em países como o Brasil. Por aqui, ainda é impossível usar o smartphone ou o Apple Watch para abrir quartos de hotel, por exemplo.

Já nos Estados Unidos, embora essa também ainda seja a realidade na maioria dos estabelecimentos, já é possível adicionar suas “chaves” ao app Carteira em alguns hotéis. Nós cobrimos essa novidade em dezembro passado, mas agora, pela primeira vez, ela foi vista na prática.

Usando a Room Key do app Carteira, o jornalista Rich DeMuro mostrou o recurso em ação em vídeo publicado no YouTube. O experimento aconteceu no Hyatt Regency Long Beach, um hotel conhecido nos EUA que faz parte da primeira grande rede de hotéis que já adicionou suporte ao recurso.

As imagens mostram como é bastante simples abrir quartos de hotel com o iPhone. De primeira, é necessário autorizar o telefone a usar o recurso, o que vincula o aplicativo da rede de hotéis ao dispositivo, já que é através desse software que o usuário conseguirá fazer o check-in (sem precisar pegar filas).

O app também fica responsável por informar (via notificação) quando o quarto e a chave estiverem disponíveis. Só após esse alerta é que o usuário pode então adicioná-la à Carteira para depois usar apenas o celular para abrir livremente portas tanto do seu quarto quanto de outros espaços, como academia e piscina.

Basta aproximar o iPhone perto do leitor — usando a tecnologia NFC — para que ele abra a porta instantaneamente, até mesmo com o aparelho desbloqueado (o bloqueio pode ser ativado nas configurações). Caso o iPhone fique sem bateria, também não há motivo para desespero, já que as chaves funcionam por mais cinco horas, mesmo com o celular desligado.

Segundo DeMuro contou em post no KTLA, a solução é bem mais prática que usar o app próprio da Hyatt para abrir quartos usando o celular. Isso porque com o app, o usuário “precisa ter o aplicativo aberto e o cartão ativado a tempo, antes que as portas fechem ou que o elevador comece a se mover” — o que torna o processo historicamente complicado.

Que isso se expanda logo!

