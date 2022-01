YouTube: testes do PiP no iOS terminarão em 31 de janeiro

Como vocês devem saber, há alguns bons meses, publicamos uma dica de como usuários do YouTube Premium poderiam testar recursos ainda em desenvolvimento para a plataforma. O principal deles? O Picture-in-Picture (PiP) para o aplicativo do YouTube no iOS.

Publicidade

Entretanto, parece que o suporte a esse teste está prestes a terminar. Isso porque, recentemente, um novo aviso começou a aparecer no aplicativo do YouTube para iOS informando que o período de testes do Picture-in-Picture acabará na próxima segunda-feira, 31 de janeiro.

Isso, é claro, pode significar várias coisas:

O YouTube pode estar planejando acabar com o recurso de vez.

Eles podem prolongar os testes do PiP (como fizeram anteriormente), já que o período inicial ia somente até 31 de outubro passado).

Acabar com os testes e oficializar o recurso para todos os usuários do YouTube Premium.

Como não sabemos ao certo o que a rede pretende fazer, essas são apenas especulações. No fim das contas, só nos resta esperar e torcer para que o encerramento do teste não signifique um “adeus”…

DICA DO HERBERT COPPOLA