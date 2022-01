Apple é a marca mais valiosa do mundo no ranking Global 500

Todos os anos, a empresa de consultoria Brand Finance avalia as 5.000 maiores marcas e as classifica em vários segmentos. Dessas, as 500 mais valiosas e fortes são incluídas no seu ranking anual Global 500 — que acaba de chegar à sua 16ª edição.

De acordo com a pesquisa, a Apple manteve o título de marca mais valiosa do mundo. Mais precisamente, a marca da Maçã cresceu cerca de 35% em 2021 e agora vale US$355,1 bilhões — o maior valor já registrado no ranking Global 500.

A Apple comanda um incrível nível de fidelidade à marca, em grande parte graças à sua reputação de qualidade e inovação. Décadas de trabalho árduo para aperfeiçoar a marca fizeram com que a Apple se tornasse um fenômeno cultural, o que lhe permite não apenas competir, mas prosperar em um grande número de mercados. —David Haigh, presidente e CEO da Brand Finance

Com isso, a Apple liderou suas grandes rivais Amazon e Google, que terminaram em segundo e terceiro lugares com US$350,3 bilhões e US$263,4 bilhões, respectivamente.

Veja o Top 10, cujas cinco primeiras empresas são americanas:

Vale destacar, ainda, que o TikTok, embora tenha ficado em 18º lugar no ranking, conseguiu triplicar o valor da sua marca no ano passado — tornando-se a que mais cresceu no mundo (215%), saltando de US$18,7 bilhões em 2021 para US$59 bilhões este ano.

Brand Guardianship

Outro índice anual da firma é o Brand Guardianship, o qual foi expandido e agora classifica os 250 melhores CEO do mundo — cujo ranking é liderado por Satya Nadella, atual diretor executivo da Microsoft.

Tim Cook, CEO da Apple, ocupa o 2º lugar, tendo supervisionado “um ano recorde para a empresa que se tornou a primeira a atingir uma avaliação de mercado de US$3 trilhões”.

É possível conferir todos os detalhes da pesquisa da Brand Finance nessa página.

