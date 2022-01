Apple e Google escondem casa de Tim Cook em seus mapas

Como informamos ontem, a Apple conseguiu na justiça uma ordem de restrição contra uma mulher de 45 anos que vem perseguindo, desde 2020, o CEO da empresa, Tim Cook — chegando até mesmo a aparecer em sua casa em em Palo Alto (Califórnia).

Eis que, possivelmente para proteger ainda mais o executivo, agora tanto o Apple Maps quanto o Google Maps estão escondendo a residência do executivo na cidade californiana ao usar seus respectivos recursos de visualização no nível da rua (recursos Olhe ao Redor e Street View, respectivamente).

Vale notar que não é incomum ver imagens de rostos e placas de veículos borradas dentro do Apple Maps e do Google Maps; no entanto, é raro ver residências e/ou prédio inteiros escondidos digitalmente. Um caso semelhante aconteceu com cantora/compositora Billie Eilish, no ano passado, quando sua residência em Los Angeles também foi ocultada após ela receber uma ordem de restrição temporária contra um homem que apareceu repetidamente em sua casa.

Se por algum motivo você deseja que sua casa seja censurada no Apple Maps e no Google Maps, tudo o que você precisa fazer é registrar uma solicitação. A Apple tem uma página que explica o processo, enquanto o Google recebe solicitações dentro do próprio aplicativo.

via Cult of Mac