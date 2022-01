Apple expande equipe de testes do seu carro autônomo

A Apple voltou a expandir sua equipe de motoristas de testes do suposto “Apple Car”, também conhecido pelo codinome “Projeto Titan”. As informações são do macReports.

Segundo o Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia (California Department of Motor Vehicles, ou DMV), a Maçã conta agora com 148 motoristas — 11 a mais desde a última atualização. A frota de veículos de testes mantida pela empresa, no entanto, permaneceu a mesma, com 69 automóveis no total. Para efeito de comparação, a Waymo (da Alphabet, empresa-mãe do Google) conta com 1.526 motoristas registrados e uma frota de 690 carros.

O órgão também destacou o número de colisões envolvendo os veículos da Apple e de outras empresas registradas até o dia 21 de janeiro. Até a data mencionada, a Maçã já acumulou 8 incidentes envolvendo seus carros. A Cruise, que possui uma frota de 218 veículos, lidera a lista com 167 colisões.

Embora os testes façam parte do projeto do possível carro completamente autônomo da Apple, vale notar que os veículos utilizados se tratam de SUVs “convencionais” da Lexus (modelo RX 450h), equipadas com sensores LiDAR, câmeras, radares e outras tecnologias — ou seja, não são carros projetados pela própria Maçã.

O desenvolvimento do “Apple Car” tem sofrido bastante nos últimos tempos com a debandada de uma série de engenheiros — recentemente, Joe Bass, considerado um dos nomes mais importantes no desenvolvimento do veículo, anunciou sua saída para a Meta.

via 9to5Mac