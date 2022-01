Apple TV+: “Luck” ganha data de estreia e novidades no elenco

A parceria firmada entre a Apple e o estúdio de animação Skydance Animation está bem próxima de gerar os primeiros frutos para o Apple TV+. Hoje, as duas empresas anunciaram a data de estreia de “Luck”, filme de aventura animado que chegará ao serviço de streaming da Maçã no dia 5 de agosto.

Dirigido por Peggy Holmes e roteirizado por Kiel Murray, “Luck” conta a história de Sam Greenfield, a “garota mais azarada do mundo”. Na trama, Sam acaba indo parar na nunca antes vista “Terra da Boa Sorte”, um mundo cheio de criaturas mágicas onde ela encontra a oportunidade de mudar sua vida.

Além da data de estreia, a produção também ganhou uma série de novos integrantes para o seu elenco, o qual já contava com nomes famosos como Whoopi Goldberg e Jane Fonda. Entre as adições, está Eva Noblezada, escalada para o papel da personagem principal Sam, além de Simon Pegg, que emprestará sua voz para Bob, um gato preto sortudo que acompanhará a protagonista em sua jornada.

Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger e Adelynn Spoon também chegam como as vozes de Jeff o Unicórnio, Marv, Gerry, Rootie e Hazel, respectivamente.

Jeff o Unicórnio é um engenheiro responsável por distribuir boa e má sorte no mundo humano e que sonha em um dia se reunir com seu verdadeiro amor e CEO da Boa Sorte, o Dragão. Marv é o primeiro chefe de Sam e que sempre tenta encorajar a personagem em seus momentos de azar. Rootie é o autonomeado prefeito de Má Sorte, lugar da única fonte de má sorte. Gerry é um duende alegre que está sempre disposto a ajudar. Hazel, por fim, é a esperançosa colega de quarto e melhor amiga de Sam que vive com a protagonista no orfanato Summerland Home for Girls.

“Luck” é a primeira das três produções da Skydance Animation prometidas para o Apple TV+. O filme “Spellbound” e a série animada “The Search for WondLa” são outros dois títulos que deverão chegar ao serviço de streaming da Maçã no futuro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.