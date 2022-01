Apple TV+: “Pachinko” estreará dia 25/3; confira imagens

Uma das produções mais aguardadas do Apple TV+, a série dramática “Pachinko” finalmente ganhou uma data de estreia e teve suas primeiras imagens divulgadas pela plataforma de streaming.

Escrito e produzido por Soo Hugh (“The Terror”, “The Killing”), o drama entrará no catálogo do serviço de streaming globalmente em 25 de março, dia em que serão disponibilizados os três primeiros episódios. Os seguintes (de um total de oito) ficarão disponíveis nas sextas-feiras subsequentes, até 29 de abril.

Adaptação de um clássico romance homônimo do The New York Times, “Pachinko” será será contada em três idiomas (coreano, japonês e inglês), e começa com a história de um amor proibido, crescendo “em uma saga abrangente que viaja entre a Coreia, o Japão e os Estados Unidos para contar uma história inesquecível de guerra e paz, amor e perda, triunfo e acerto de contas”.

O Apple TV+ divulgou duas imagens com alguns dos principais personagens. Em uma delas aparecem Hansu (Min Ho Lee) e Sunja (Minha Kim) em clima de romance, enquanto em outra é possível ver Solomon (Jin Ha) em um ambiente corporativo.

Os principais personagens da série, como já anunciamos, serão:

(“Boys Over Flowers”): interpretará Hansu, um enigmático forasteiro e comerciante ligado ao crime organizado que embarca num romance ilícito com graves consequências. Jin Ha (“Love Life”): é Solomon, um jovem ambicioso e charmoso que será forçado a levar em conta o passado de sua família.

(“Love Life”): é Solomon, um jovem ambicioso e charmoso que será forçado a levar em conta o passado de sua família. Anna Sawai (“Velozes & Furiosos 9”): retrata Naomi, uma experiente mulher de carreira no mundo das altas finanças dominado pelos homens.

(“Velozes & Furiosos 9”): retrata Naomi, uma experiente mulher de carreira no mundo das altas finanças dominado pelos homens. Minha Kim (“After Spring”): interpreta Sunja, uma jovem desolada que abre seu próprio caminho em um país rígido.

(“After Spring”): interpreta Sunja, uma jovem desolada que abre seu próprio caminho em um país rígido. Soji Arai (“Cobra Kai”): é Mosazu, um pai dedicado e empresário de sucesso, preocupado com o futuro de seu filho.

(“Cobra Kai”): é Mosazu, um pai dedicado e empresário de sucesso, preocupado com o futuro de seu filho. Kaho Minami (“Household X”): interpreta Etsuko, uma mulher vibrante e independente que deseja se reunir com sua filha distante.

