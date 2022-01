Apple TV+: “Ted Lasso” recebe 3 indicações ao DGA

Não há como negar que “Ted Lasso” é um sucesso absoluto do Apple TV+, e isso tem muito a ver com a incrível direção por trás da série.

Pois hoje a série recebeu três indicações aos 74ª Directors Guild of America Awards (DGA), premiação que busca reconhecer as melhores direções do ramo da televisão, comerciais e documentários.

Séries de Comédia

Com três diretores indicados, “Ted Lasso” lidera entre os nomeados na categoria Séries de Comédia.

Lucia Aniello: “There Is No Line”, “Hacks” (HBO Max)

MJ Delaney: “No Weddings and a Funeral”, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Erica Dunton: “Rainbow”, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Sam Jones: “Beard After Hours”, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Mike White: “Mysterious Monkeys”, “The White Lotus” (HBO Max)

Comerciais

Já na categoria Comerciais, dois diretores da Maçã foram indicados à premiação — um deles por dois comerciais do Apple Watch.

Os vencedores do DGA Awards serão anunciados no dia 12 de março. Será que a Apple levará mais um?